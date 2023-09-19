Неизвестный пригрозил запустить дрон в дом российского военкора

Прокуратура: в Москве возбуждено уголовное дело из-за угроз военкору Шурыгину

Московским следователям поручено расследование уголовного дела, возбужденного из-за поступивших угроз военному корреспонденту Владиславу Шурыгину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В ведомстве полагают, что преступные действия связаны с профессиональной деятельностью военкора. На этом основании Зюзинский межрайонный прокурор Москвы предложил также возбудить дело по статье 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

По данным следствия, неизвестный позвонил Шурыгину и назвался «наводчиком», который готовится запустить беспилотник в его дом. Военкор получал неоднократные угрозы по телефону. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угрозы»).

Расследование контролирует прокуратура.

