Врач установил скрытую камеру в родильном отделении из-за невзаимной любви

В Индии врач тайно снимал женщину в клинике и стал шантажировать ее видео

В городе Раджкот, Индия, врача Камаля Нандха обвинили в тайной съемке сотрудницы клиники, которая не отвечала ему взаимностью. Об этом пишет news9live.

В 2023 году Нандха проник в больницу, где работала женщина, и установил там скрытую камеру. Он спрятал ее в патроне для лампочки в родильном отделении. Каждый раз, когда свет в помещении включали, камера начинала вести запись. Благодаря тому, что Нандха сам был врачом, он мог беспрепятственно появляться в клинике и незаметно менять карты памяти в записывающем устройстве.

За три года мужчине удалось снять интимные взаимодействия женщины, за которой он следил, и ее коллеги. Этими видео мужчина стал шантажировать ее. Он требовал выкуп в размере 2,6 миллиона рупий (2,2 миллиона рублей). Сейчас полиция разыскивает Нандху.

