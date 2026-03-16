02:00, 16 марта 2026

Школьный учитель два года тайно снимал видео под юбками у коллег

Никита Савин
Фото: Ore Huiying / Getty Images

В Сингапуре судят школьного учителя, уличенного в вуайеризме. Об этом пишет издание Mothership.

На скамье подсудимых оказался 53-летний педагог. По версии следствия, с 2021 по 2023 год он тайно снимал видео под юбками у учительниц, а всего на его устройствах нашли 174 непристойные видеозаписи. Пострадавшими по делу проходят шесть женщин. Как сказано в судебных документах, на протяжении двух лет обвиняемый «снимал области груди и ягодиц коллег без их согласия».

Кроме того, у него обнаружили тайно сделанные записи еще трех женщин, личности которых не установлены. В данный момент обвиняемый находится на свободе. Суд по его делу состоится 7 апреля. За вуайеризм и хранение порнографических материалов мужчине может грозить до двух с половиной лет заключения и крупный штраф.

В ноябре 2025 года сообщалось, что в Малайзии три женщины скрутили и передали полиции извращенца, который тайно снял на камеру мобильного телефона ягодицы одной из них. Задержанным оказался 41-летний госслужащий.

