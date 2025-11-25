Женщины скрутили снявшего видео под юбкой у одной из них госслужащего

В Малайзии женщины скрутили мужчину, который снял видео под юбкой у одной из них

В Малайзии три женщины скрутили и передали полиции извращенца, который тайно снял на камеру мобильного телефона ягодицы одной из них. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел на рынке города Темерлох, султанат Паханг. 33-летняя малазийка заметила, что мужчина пытался снять видео у нее под юбкой. Женщина закричала, и ей на помощь сразу же бросились две другие посетительницы рынка. Одна из них обхватила мужчину за шею, другая вцепилась в воротник его рубашки, а держала его за руку.

Задержанным оказался 41-летний госслужащий. Он отрицал, что совершал нечто противозаконное, однако в памяти его телефона сотрудники полиции нашли видео с пострадавшей, а также другие непристойные ролики. Если мужчину признают виновным, ему грозит штраф, тюремное заключение или оба эти наказания.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Фукусима сотрудники полиции поймали коллегу, который снял видео под юбкой у школьницы. Извращенец вмонтировал камеру в свою кроссовку.