Полицейский снял видео под юбкой у школьницы с помощью кроссовки и попался

JT: Японский полицейский снял видео под юбкой у школьницы и попался коллегам

В японской префектуре Фукусима сотрудники полиции поймали коллегу, который снял видео под юбкой у школьницы при помощи скрытой камеры, вмонтированной в кроссовку. Об этом сообщает Japan Today (JT).

43-летний сержант Коити Сакума попался на железнодорожной станции Корияма утром в пятницу, 7 ноября. Прохожий заметил, как он поставил ногу так, чтобы нос его кроссовки был направлен под юбку школьнице. Мужчина сразу же сообщил о действиях Сакамы в ближайшее полицейское отделение. Полицейского задержали.

Известно, что мужчина работал в полицейском управлении поселка Футаба. В момент совершения преступления он находился не на службе. Неизвестно, признал ли Сакума вину.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали инспектора полиции, который снял видео под юбкой у девушки в магазине в префектуре Айти. Действия мужчины заметил сотрудник супермаркета.