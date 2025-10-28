Из жизни
02:01, 28 октября 2025Из жизни

Полицейский снял видео под юбкой у девушки в магазине и попался

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

В Японии арестовали инспектора полиции, который снял видео под юбкой у девушки в магазине в префектуре Айти. Об этом сообщает Japan Today (JT).

Инцидент произошел в субботу, 25 октября, в городе Нагоя. 38-летний Хидэаки Кобаяси попался после того, как направил камеру своего смартфона под юбку покупательницы. Это заметил сотрудник магазина и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали Кобаяси. Сразу же выяснилось, что полицейские Айти задержали своего коллегу.

Кобаяси оказался инспектором полиции города Цу префектуры Миэ. В его телефоне нашли тайно снятый ролик. Мужчина сразу же признался вину. «Я зашел магазин, чтобы сделать несколько фото, если найду понравившуюся мне женщину», — сказал он на допросе. Главный инспектор полиции префектуры Миэ заявил, что к Кобаяси будут применены самый строгие дисциплинарные меры. Известно, что мужчина служил в полиции с 2010 года.

В августе сотрудники полиции из провинции Айти уже арестовали коллегу из другой провинции за такое же преступление. Тогда на съемке видео под юбкой у посетительницы торгового центра попался замначальника отдела обеспечения общественной безопасности полиции префектуры Гифу.

