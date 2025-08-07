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02:06, 7 августа 2025Из жизни

Замначальника отдела полиции снял видео у девушки под юбкой и попался

JT: В Японии полицейский снял видео под юбкой у девушки и попался коллегам
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Японии сотрудники полиции из провинции Айти арестовали коллегу, который снял видео под юбкой у девушки в торговом центре и попался. Об этом пишет Japan Today (JT).

Инцидент произошел в воскресенье, 3 августа, в городе Итиномия. 44-летнего Юити Номура задержали после инцидента в торговом центре. Посетитель заметил, как он незаметно направил сумку под юбку 26-летней девушки. Мужчина окликнул Номуру, тот попытался скрыться, но в итоге был задержан. У него изъяли сумку с намеренно проделанным в ней отверстием и смартфоном внутри.

Вскоре правоохранители выяснили, что задержанный является их коллегой. Номура оказался замначальника отдела обеспечения общественной безопасности полиции префектуры Гифу. В Итиномию он приехал на выходной. За поведение Номуры публично извинился его начальник. «Мы приносим глубокие извинения пострадавшей и всем причастным. После расследования к виновнику будут приняты самые строгие меры», — заявил он.

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