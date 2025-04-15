Политик-извращенец 14 лет подглядывал за женщинами в ванной своего дома

Британский политик Холден подглядывал за женщинами с помощью скрытых камер

В Великобритании бывший политик 14 лет подглядывал с помощью скрытых камер за квартиросъемщицами. Об этом пишет The Sun.

В центре разбирательств оказался 51-летний Роберт Холден из города Соверби-Бридж, графство Уэст-Йоркшир. Выяснилось, что мужчина, который сдавал в наем квартиры, устанавливал в ванных комнатах и спальнях скрытые камеры и много лет подглядывал за женщинами.

Извращенец владел компьютерным магазином, а также был членом местного совета Консервативной партии Великобритании. Квартиры он сдавал за небольшую цену уязвимым женщинам, которые испытывали проблемы в личной жизни или остались без денег. Политическая деятельность Холдена позволяла ему легко втираться в доверие к пострадавшим.

На изъятых у мужчины устройствах обнаружили кадры, на которых женщины пользовались туалетом, принимали душ и занимались сексом со своими партнерами. Арестовать Холдена помогла его последняя жертва — 32-летняя мать-одиночка Хайди Марни. Она нашла скрытую камеру в ванной комнате. Женщине показалось странным, что там установлен датчик сигнализации. Она открыла крышку устройства, нашла внутри камеру и микрофон и обратилась в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что извращенец похищал личные фото и видео из электронных устройств клиентов своего компьютерного магазина. После предъявления обвинений в 2022 году Холден сбежал в Кабо-Верде, однако его задержали и вернули в Великобританию. В 2023-м он признал себе виновным, а в 2024-м его приговорили к шести годам тюрьмы.

Ранее в Великобритании на два года и четыре месяца тюрьмы осудили пожилого работника супермаркета из Ливерпуля, который 15 лет тайно снимал видео под юбками у посетительниц. Его удалось задержать благодаря бдительному посетителю магазина.