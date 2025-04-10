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06:31, 10 апреля 2025Из жизни

Бывший госслужащий за 15 лет тайно снял видео под юбками у сотен женщин

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Merseyside Police / Liverpool Echo

В Великобритании на два года и четыре месяца тюрьмы осудили пожилого работника супермаркета из Ливерпуля, который 15 лет тайно снимал видео под юбками у посетительниц. Об этом сообщает Liverpool Echo.

На скамье подсудимых оказался 73-летний Джордж Чилверс. Извращенец попался в январе 2024 года. Тогда совершавший покупки мужчина заметил, что Чилверс странно ведет себе около посетительницы. Он присел рядом с женщиной, якобы проверяя товары, а потом направил камеру мобильного телефона ей под юбку. Через неделю Чилверса арестовали.

В ходе обыска у него обнаружили несколько электронных устройств с 426 роликами, снятыми под юбками у посетительниц. Некоторые из записей были датированы 2009 годом. Следствию не удалось установить всех пострадавших, однако их «намного больше сотни». Отмечается, что среди жертв Чилверса были девочки и женщины в возрасте от 13 до 60 лет.

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Суд заявил, что прежде чем устроиться в супермаркет, мужчина сделал «хорошую карьеру на госслужбе», не уточняя подробностей. Чилверс женат более 50 лет, у него двое детей и двое внуков. Во время судебного заседания в пятницу, 4 апреля, мужчина полностью признал вину. Его приговорили к 28 месяцам тюрьмы. Кроме того, его на 10 лет внесут в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее в Японии задержали извращенца, который снял видео под юбкой у женщины в торговом центре. Злоумышленника схватил свидетель преступления.

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