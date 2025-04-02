Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 2 апреля 2025Из жизни

Извращенец снял видео под юбкой у женщины и попался

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

В Японии задержали извращенца, который снял видео под юбкой у женщины в торговом центре города Сендай, префектура Мияги. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в субботу, 29 марта, в районе Тайхаку. 46-летний мужчина подошел со спины к женщине, которая выбирала товары на полке, и направил свой смартфон ей под юбку.

Один из посетителей торгового центра заметил действия злоумышленника, схватил его и удерживал до прибытия сотрудников службы безопасности.

Материалы по теме:
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021

Позже на место вызвали полицию. Японца задержали и изъяли у него смартфон, так как у правоохранителей были основания полагать, что он тайно снял и других женщин.

Ранее в Японии школьный уборщик из города Фукуока попытался тайно снять на мобильный телефон голую девушку в душе и попался. Пострадавшая заметила, как он снимал ее через окно ванной комнаты.

    Обсудить
    Последние новости

    В Сербии рассказали о тайных переговорах Путина с мировыми лидерами

    В одной стране ЕС призвали Европу проснуться

    Более десяти взрывов прогремело в Харькове

    Увеличилось количество жертв стихийного бедствия в Мьянме

    Израиль начал захват больших площадей земли в Газе

    Ребенок и двое взрослых заживо сгорели в российском регионе

    Осужденному за взятки губернатору бывшему сенатору отказались вернуть картины

    Европа вышла на рекордное потребление одного энергоносителя

    На Западе рассказали об одной схожей черте России и Украины

    Зеленский рассказал о передаче Украине систем ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше