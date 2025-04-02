Извращенец снял видео под юбкой у женщины и попался

В Японии задержали извращенца, который снял видео под юбкой у женщины в торговом центре города Сендай, префектура Мияги. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в субботу, 29 марта, в районе Тайхаку. 46-летний мужчина подошел со спины к женщине, которая выбирала товары на полке, и направил свой смартфон ей под юбку.

Один из посетителей торгового центра заметил действия злоумышленника, схватил его и удерживал до прибытия сотрудников службы безопасности.

Позже на место вызвали полицию. Японца задержали и изъяли у него смартфон, так как у правоохранителей были основания полагать, что он тайно снял и других женщин.

Ранее в Японии школьный уборщик из города Фукуока попытался тайно снять на мобильный телефон голую девушку в душе и попался. Пострадавшая заметила, как он снимал ее через окно ванной комнаты.