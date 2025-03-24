Школьный уборщик тайно снял на видео голую девушку и попался

В Японии школьный уборщик из города Фукуока попытался тайно снять на мобильный телефон голую девушку в душе и попался. Об этом сообщает Japan Today.

48-летнего Сугуру Вакацуки задержали 16 марта. В полицию обратилась 21-летняя девушка, которая рассказала, что заметила, как кто-то снимал ее на камеру мобильного телефона через окно, когда она принимала душ около половины первого ночи.

Пострадавшая смогла описать Вакацуки, и вскоре его арестовали. В памяти его мобильного телефона обнаружили 30-секундное видео с девушкой. Задержанный, который оказался школьным уборщиком, сразу во всем признался и сообщил, что снимал пострадавшую «ради сексуального удовольствия».

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали мужчину, который сделал фото под юбкой у иностранки во время концерта. Девушка заметила действия извращенца и сообщила о них охране концертной площадки.

