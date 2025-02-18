Посетитель концерта сделал фото под юбкой у иностранки и попался

В Таиланде задержали мужчину, который сделал фото под юбкой у иностранки во время концерта. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке, где 16 февраля проходил крупный концерт. После концерта задержали 26-летнего Тираюта. У мужчины изъяли смартфон и бумажный пакет.

Как рассказали очевидцы, он положил устройство в пакет и использовал его «для съемки под юбкой у китайской туристки». Однако девушка заметила манипуляции Тираюта и подняла тревогу. После этого мужчину задержали сотрудники службы безопасности. В памяти его смартфона нашли компрометирующие снимки.

Дальнейшее расследование показало, что Тирают собирался продать снимки и видеозаписи через социальные сети. Он создал аккаунт в соцсети X и рассказал нескольким другим пользователям о своих планах. Более того, полиции удалось выяснить, что Тирают уже тайно снял двух женщин. Он полностью признал вину.

Ранее в Японии один из глав фондовой биржи города Фукуока попался на съемке фото под юбками у девушек в поезде. Пострадавшие заметили действия мужчины и сдали его сотрудникам полиции.

