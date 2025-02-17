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06:32, 17 февраля 2025Из жизни

Глава фондовой биржи попался на съемке фото под юбками у 17-летних девушек

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Toru Hanai / Reuters

В Японии один из глав фондовой биржи города Фукуока попался на съемке фото под юбками у девушек. Об этом сообщает Japan Times.

62-летнего Синити Сакаи арестовали во вторник, 11 февраля. Две 17-летние японки заявили, что мужчина, который сидел напротив них в поезде, использовал свой планшет, чтобы сфотографировать их нижнее белье. Девушки услышали звук срабатывания камеры, и рассказали об этом сотрудникам следующей станции.

Сакаи задержали, на его планшете действительно обнаружили снимки попутчиц. При этом сам исполнительный директор биржи отрицал, что пытался сфотографировать нижнее белье девушек. «Я фотографировал только их ноги», — оправдался он перед сотрудниками полиции.

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