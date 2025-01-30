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02:03, 30 января 2025Из жизни

47-летний врач снял видео под юбкой у студентки и избежал тюрьмы

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Китае врач снял видео под юбкой у студентки и получил 120 часов общественных работ в наказание за вуайеризм. Об этом пишет South China Morning Post.

47-летний Сайрус Це Такин попался на тайной съемке нижнего белья студентки в Китайском университете Гонконга 27 января 2024 года. Двое учащихся заметили ролик в телефоне врача и сообщили в полицию. При этом Такин не разрешил проверить устройство, после чего его передали следователям.

Позже врач утверждал, что пошел на преступление «из-за стресса». В итоге его приговорили к 120 часам общественных работ. По мнению судьи, хотя Такин избежал тюрьмы, он больше не будет совершать подобные правонарушения.

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Суду представили положительную характеристику врача от надзирающих органов. Также было учтено отсутствие в послужном списке Такина наказаний за другие правонарушений. После вынесения приговора судья посоветовал доктору в дальнейшем «снимать стресс другими способами».

Согласно законам Гонконга, по статье за вуайеризм Такин мог получить до пяти лет тюремного заключения.

Ранее чиновника Министерства финансов Японии арестовали за съемку фото под юбкой у 20-летней девушки. Мужчина сфотографировал нижнее белье девушки, которая ехала на эскалаторе перед ним.

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