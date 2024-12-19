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06:25, 19 декабря 2024Из жизни

Чиновник министерства финансов сделал фото под юбкой 20-летней девушки

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Susana Vera / Reuters

Сотрудника Министерства финансов Японии арестовали за съемку фото под юбкой у 20-летней девушки. Об этом сообщает Japan Today.

44-летнего чиновника Ясутаку Ёнэту, который также преподает в Токийском столичном университете, задержали за инцидент, произошедший 23 октября на железнодорожной станции в пригороде японской столицы.

По данным следствия, мужчина сфотографировал нижнее белье девушки, которая ехала на эскалаторе перед ним. Ёнэта отвергает обвинения и утверждает, что не помнит подобного.

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Чиновника допросили по поводу еще одного схожего инцидента, который также произошел в конце октября. В памяти его смартфона была обнаружена фотография, сделанная под юбкой другой женщины. Его обвиняют в фотографировании женщин без их согласия.

Ранее в Таиланде арестовали молодого человека, который продал сотни видео, снятых под юбками девушек. Выяснилось, что мужчина не снимал ролики сам, а перекупал их у других злоумышленников.

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