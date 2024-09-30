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02:01, 30 сентября 2024Из жизни

Злоумышленник продал сотни снятых под юбками девушек видео и попался

Фото: Norbert Braun / Unsplash

В Таиланде арестовали молодого человека, который продал сотни видео, снятых под юбками девушек. Об этом сообщает The Thaiger.

20-летний Киттитач попался после того, как сотрудники полиции обнаружили в соцстеях множество закрытых групп, в которых распространялись непристойные видео, снятые без ведома пострадавших. Ролики снимали под юбками девушек на вокзалах и в торговых центрах Бангкока.

23 сентября следователи установили, что массовым распространением видео занимался Киттитач и явились к нему домой. Молодой человек сразу же признал вину. Однако он заявил, что только перепродавал полученный незаконным путем контент. Злоумышленник покупал ролики в таких же закрытых группах, а потом создавал свои. С клиентов он брал «членские взносы» за определенное время.

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Киттитач также рассказал, что зарабатывал на этом около 50 тысяч батов в месяц (порядка 140 тысяч рублей). При этом издание указывает, что минимальная зарплата в Бангкоке составляет около 12 тысяч батов (34 тысячи рублей).

Киттитача обвинили в распространении непристойного контента посредством компьютерных сетей, что карается тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом в размере 100 тысяч батов. Кроме того, его уличили в хранении детской порнографии, так как 260 пострадавших из 430 были школьницами. По этой статье молодой человек может получить до семи лет тюрьмы и штраф в 140 тысяч батов. Всего ему грозит до 11 лет заключения.

Ранее в Японии арестовали мужчину, который изготовил камни-шпионы с камерами внутри и тайно заснял сотни голых женщин, купавшихся в горных термальных источниках. Скрытую камеру заметила одна из пострадавших.

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      Никита Савин
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