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05:00, 13 сентября 2024Из жизни

Извращенец заснял сотни голых женщин при помощи камня-шпиона

В Японии мужчина тайно заснял 1000 женщин в купальнях с помощью камня-шпиона

Фото: M.Kumazawa / Shutterstock / Fotodom

В Японии арестовали мужчину, который изготовил камни-шпионы с камерами внутри и тайно заснял сотни голых женщин, купавшихся в горных термальных источниках. Об этом пишет South China Morning Post.

31-летнего жителя префектуры Фукусима, имя которого не называется, задержали еще в мае. Тогда одна из посетительниц горного источника в префектуре Ямагата заметила странные отражения на одном из камней рядом с купальней. Она заподозрила, что там может быть спрятана камера, и обратилась в полицию.

Правоохранители обнаружили, что камень действительно представлял собой искусно изготовленную скрытую камеру. Около источника устроили засаду и задержали владельца камня-шпиона, когда он пришел забрать запись. Извращенец сразу же сознался, что купил в интернете камеру и изготовил устройство с помощью глины и коричневого пластика.

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Камера успела заснять 44 женщины. При этом задержанный признался, что размещал камеры у разных источников с 2022 года и всего снял порядка тысячи японок. Также выяснилось, что ранее он уже был судим за хранение детской порнографии.

Прокурор потребовал приговорить извращенца к двум годам тюрьмы. Многих жителей Япониио возмутило такое мягкое наказание. Недовольные полагают, что жизнь пострадавших может быть разрушена, если снятые кадры попадут в интернет.

Ранее сообщалось, что в уличной женской раздевалке в Подмосковье нашли камень-шпион с камерой. Инцидент произошел на пляже возле Южных прудов в Электростали.

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      Никита Савин
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