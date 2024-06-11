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18:08, 11 июня 2024Из жизни

В уличной женской раздевалке нашли камень-шпион с камерой

В женской раздевалке на пляже в Подмосковье нашли камень-шпион

В раздевалке в Подмосковье обнаружили камень-шпион. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на пляже возле Южных прудов в Электростали. Неизвестные спрятали камеру в пластиковом коробе, который замаскировали под камень при помощи подручных средств и краски. Глазок вывели наружу, а внутрь установили десяток аккумуляторов. После предмет подбросили в женскую уличную раздевалку.

Устройство нашли утром, до появления отдыхающих, поэтому вуайеристы не успели ничего увидеть. Камеру изъяли, сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто ее подложил.

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      Антонина Черташ
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