Эксгибиционист 11 километров гнался за жертвой и сломал ей ногу в четырех местах

KXAN: в Техасе эксгибиционист 11 километров гнался за женщиной

В американском городе Остин, штат Техас, вынесен приговор серийному эксгибиционисту, жертва которого получила тяжелый перелом ноги. Об этом сообщает KXAN.

Нападение произошло в 2021 году, когда пострадавшая Линн Айзек совершала пробежку недалеко от своего дома. Злоумышленник гнался за ней на протяжении 11 километров и, по словам женщины, все это время получал удовольствие от ее страха, пишет New York Post.

Пытаясь скрыться от эксгибициониста, женщина сломала ногу в четырех местах и четыре месяца не могла ходить. Кроме того, из-за травмы ей потребовалась хирургическая операция.

Айзек задалась целью найти и наказать виновника. Ей удалось разыскать других пострадавших в приложении NextDoor. Оказалось, что жертвами злоумышленника стали как минимум десять человек. Как правило, он подстерегал их, когда они гуляли с собаками или детьми.

Спустя шесть месяцев полиция арестовала 35-летнего Антонио Риоса, который стоял за нападениями. Против него было возбуждено несколько дел о непристойном поведении, в том числе в отношении ребенка. Мужчина признал вину.

Суд приговорил американца к десяти годам условного тюремного заключения. Он проходит курс лечения для сексуальных преступников. В течение полугода до получения условного срока мужчина находился под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Митинском лесопарке на женщину, гулявшую с ребенком, напал эксгибиционист и украл у нее телефон. Пострадавшая дистанционно заблокировала телефон и обратилась в полицию.