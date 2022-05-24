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Извращенец напал на москвичку, отнял телефон и убежал без штанов

МК: эксгибиционист напал на москвичку в Митинском лесопарке и украл телефон

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Митинском лесопарке на женщину, гулявшую с ребенком, напал эксгибиционист и украл у нее телефон. Об этом сообщает «МК».

27-летняя москвичка рассказала, что 23 мая прогуливалась по парку с коляской и в какой-то момент заметила, что ее преследует мужчина. Чтобы проверить, действительно ли незнакомец следует за ней, она начала петлять по дорожкам. Подозрительный тип не отставал.

Тогда женщина подняла с земли палку и замахнулась на преследователя, чтобы тот оставил ее в покое. Однако это только раззадорило мужчину: он спустил штаны и направился в ее сторону. Москвичка начала снимать происходящее на телефон в попытке отпугнуть извращенца, но и это не помогло. Он подбежал к ней, отнял телефон, при этом больно вывернув ей руку, и убежал.

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Пострадавшая дистанционно заблокировала телефон и обратилась в полицию. Она оценила причиненный мужчиной ущерб в 90 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии забралась на утес, чтобы избежать встречи с эксгибиционистом. Инцидент произошел в городе Петерсборо, штат Виктория.

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Евгения Черкасова
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