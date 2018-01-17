Голый извращенец заставил женщину вскарабкаться на утес

Жительница Австралии забралась на утес, чтобы избежать встречи с эксгибиционистом. Об этом сообщает издание Herald Sun.

Инцидент произошел в городе Петерсборо, штат Виктория. Женщина заметила направляющегося к ней обнаженного мужчину с татуировкой в виде подковы на руке, когда загорала на пляже. «Он совершал непристойное действие, а затем поднял руки вверх, когда оказался ближе к ней», — рассказал представитель полиции штата Виктория.

Женщина не стала дожидаться, пока странный человек подойдет вплотную, а добежала до утеса, который находился поблизости, и вскарабкалась на высоту девяти метров. Сверху она смотрела, как тот ходил по пляжу туда-сюда, пока не скрылся из виду.

Полиция начала расследование происшествия и распространила фоторобот эксгибициониста.

В декабре сообщалось, что жительница Петербурга подверглась нападению эксгибициониста, когда ехала с двумя детьми в метро.

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