Эксгибиционист напугал мать с детьми в метро Петербурга

Жительница Петербурга подверглась нападению эксгибициониста, когда ехала с двумя детьми в метро. Об этом в пятницу, 29 декабря, источник сообщил Nation News.

Днем ранее к старшине полиции метро на станции «Академическая» обратилась 28-летняя петербурженка. Она рассказала, что прямо в вагоне между станциями «Политехническая» и «Академическая» неизвестный начал трясти гениталиями перед лицом у нее и детей. Затем мужчина выбежал из поезда и зашел в другой, который направлялся в центр.

«Со слов женщины, на вид любителю продемонстрировать свои половые органы около 40 лет. Волосы русые, одет был в темные куртку и джинсы. По данному факту правоохранители проводят проверку, посетителя метро ищут», — отметил источник.

В конце октября испанский серийный эксгибиционист Адриан Пино Оливера разделся перед статуей Давида Микеланджело в Галерее Академии во Флоренции. Свои действия он называет арт-проектом Project V. Суть перформансов состоит в том, чтобы «провозглашать небесную силу женственности в лицо упадку современного маскулинного мира».

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