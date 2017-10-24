Серийный эксбиционист оголился перед статуей Давида

Испанский «серийный нудист» Адриан Пино Оливера разделся перед статуей Давида Микеланджело в Галерее Академии во Флоренции. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает The Local.

Оливера выложил снимок своего перформанса в Instagram.

A post shared by Adrián Pino Olivera (@adrianpinoolivera) on Oct 22, 2017 at 6:29am PDT

По словам очевидцев, акционист в процессе позирования выкрикивал нечленораздельные фразы. Директор музея Сесилия Холлберг назвала инцидент «печальным и нелепым».

Замысел арт-проекта Оливеры, который получил название Project V, состоит в том, чтобы «провозглашать небесную силу женственности в лицо упадку современного маскулинного мира».

В 2014 году эксгибиционист разделся перед полотном «Рождение Венеры» художника Сандро Боттичелли в галерее Уффици.