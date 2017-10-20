Обнаженная дублерша из «Психо» рассказала о плюсах нудизма

Американская модель Марли Ренфро, ставшая дублершей в культовой сцене в душе из фильма «Психо», рассказала о своем нудистском опыте. Интервью с актрисой опубликовал Esquire в пятницу, 20 октября.

По ее словам, загорать голой она начала для того, чтобы на теле не было белых следов от купальника. Один из ее знакомых предложил ей использовать для этого крышу своего офисного здания, после чего предложил вступить в частный клуб нудистов.

«Я прекратила заниматься этим, когда вышла замуж — мой первый муж этого не одобрял. Он однажды пошел со мной в клуб, но все время только скрежетал зубами и все испортил», — добавила 79-летняя Ренфро.

Марли Ренфро появилась на обложке журнала Playboy в 1960 году.

Лента «Психо» режиссера Альфреда Хичкока была снята в 1960 году. Знаменитая сцена убийства в душе часто пародируется в массовой культуре. В частности, эпизод переснял в одном из своих клипов рэпер Эминем.