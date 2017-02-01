Вышел трейлер нового сезона «Мотеля Бейтсов» с Рианной

Телеканал A&E опубликовал на своем YouTube-канале трейлер пятого сезона драматического сериала «Мотель Бейтсов». В видеоролике появляется американская певица Рианна, сыгравшая в драме эпизодическую роль.

«Мотель Бейтсов» — приквел картины Альфреда Хичкока «Психо», вышедшей на экраны в 1960 году. Главную роль в сериале исполнил британский актер Фредди Хаймор.

Премьера пятого сезона состоится 20 февраля.

Рианна — американская поп-певица и актриса барбадосского происхождения. Она записала восемь альбомов. Ее последняя пластинка Anti вышла в 2016-м. Рианна также снимается в фильме «Восемь подруг Оушена», который появится на экранах в июне 2018 года.

