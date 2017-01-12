Вышел трейлер продолжения сериала «Побег»

Телеканал Fox опубликовал в своем Facebook новый трейлер пятого сезона сериала «Побег» (Prison Break). Действие разворачивается спустя несколько лет после событий последней серии, поэтому проект заявлен как сиквел. Главный герой Майкл Скофилд оказывается в тюрьме в Йемене. Его брат Линкольн Барроуз собирает команду, чтобы организовать новый побег.

Первый эпизод пятого сезона выйдет 4 апреля 2017-го. В продолжении будет десять серий.

Сериал «Побег» транслировался на канале Fox с 2005 по 2009 годы. Всего было выпущено четыре сезона. История рассказывает о двух братьях: один ожидает в тюрьме смертной казни за убийство, которого не совершал, а другой специально грабит банк, чтобы тоже попасть за решетку и устроить совместный побег. Главные роли исполнили Уэнтуорт Миллер (Майкл) и Доминик Перселл (Линкольн).