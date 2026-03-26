Трамп рассказал о страхе иранских переговорщиков быть убитыми

11:21, 26 марта 2026

Трамп: Иранские переговорщики с США боятся, что их убьют
Виктория Кондратьева

Фото: Alex Brandon / AP

Иранские переговорщики с США боятся, что их убьют. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает CNN.

По словам американского лидера, официальные лица Ирана участвуют в мирных переговорах с Вашингтоном, однако отрицают это, опасаясь быть убитыми.

«Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном. И, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить сделку, но боятся об этом говорить. Они опасаются, что их убьют их же соотечественники. Они также боятся, что их убьем мы», — сказал он.

Ранее Трамп отказался называть конфликт с Ираном войной. Глава Белого дома отметил, что слово «война» не нравится его республиканским избирателям, поэтому он будет использовать выражение «военная операция».

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Турист с окровавленной головой прошелся по «кварталу красных фонарей» и попал на видео

    Готовивший атаку на военный аэродром в России сделал заявление на видео

    Ушедший из России бренд начал доставлять машины самолетами

    В Японии призвали направить корабли в Ормузский пролив

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

    В России отреагировали на открытие Ираном прохода через Ормузский пролив

    Покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом

    Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

    Боец СВО рассказал о большом количестве пехоты и беспилотников ВСУ на одном из направлений

    Все новости
