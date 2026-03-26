Трамп рассказал о страхе иранских переговорщиков быть убитыми

Трамп: Иранские переговорщики с США боятся, что их убьют

Иранские переговорщики с США боятся, что их убьют. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает CNN.

По словам американского лидера, официальные лица Ирана участвуют в мирных переговорах с Вашингтоном, однако отрицают это, опасаясь быть убитыми.

«Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном. И, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить сделку, но боятся об этом говорить. Они опасаются, что их убьют их же соотечественники. Они также боятся, что их убьем мы», — сказал он.

Ранее Трамп отказался называть конфликт с Ираном войной. Глава Белого дома отметил, что слово «война» не нравится его республиканским избирателям, поэтому он будет использовать выражение «военная операция».

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.