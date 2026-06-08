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05:31, 8 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Совфеде оценили меры по укреплению политики памяти в России

Булавин: В 90-х годах обществу навязали повестку критического отношения к истории
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФ-2026

Фото: Денис Вышинский / Пресс-служба Совета Федерации

В конце 1980-х — начале 1990-х годов государственная политика России в сфере политики памяти была ослаблена, что позволило навязать обществу повестку критического отношения к истории страны. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал председатель Комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин.

В конце 80-х — начале 90-х годов государственная политика в этой сфере была существенно ослаблена, что позволило навязать обществу повестку критического отношения к отечественной истории. Ситуацию начали системно выправлять только в последние десятилетия

Владимир Булавинпредседатель Комитета по обороне и безопасности

Однако на современном этапе подход государства к политике в отношении памяти существенно изменился, рассказывает сенатор.

«Был принят комплекс мер: в 2020 году Конституция была дополнена положениями о сохранении исторической памяти, в 2024 году утверждены "Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения", учрежден Национальный центр исторической памяти», — добавил Булавин.

Теперь политика памяти имеет более значимый статус в государстве:

Защита исторической памяти определена как стратегический национальный приоритет. Принятием нового закона мы юридически закрепляем работу, которая де-факто уже ведется, превращая ее в прямую функциональную обязанность органов власти всех уровней

Владимир Булавинпредседатель Комитета по обороне и безопасности

По словам Булавина, с момента вступления закона в силу в каждом ведомстве появятся конкретные должностные лица с соответствующим функционалом. Их задачи будут прописаны в административных регламентах и должностных инструкциях, что полностью исключает возможность формального подхода.

Теперь за эту работу должностные лица будут нести персональную ответственность, заключает сенатор.

20 мая Совет Федерации одобрил внесение изменений в статью 6 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Закон вводит дополнительные меры по сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации истории. Кроме того, изменения касаются и мер по укреплению традиционных ценностей.

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