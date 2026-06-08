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05:27, 8 июня 2026Мир

Европу призвали прекратить агрессивную политику против России

Экс-разведчик Риттер призвал Европу прекратить агрессивную политику против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Европе следует прекратить агрессивную политику против России. Его слова приводит РИА Новости.

Риттер подчеркнул, что Европе необходимо либо добровольно, либо принудительно прекратить свою агрессивную политику в отношении России. По его мнению, подобная политика препятствует урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Риттер заявил, что украинский конфликт закончится безоговорочной капитуляцией Киева. Несмотря на это, отметил эксперт, Украина пытается навязывать Москве свои условия через попытки атаковать ее территорию или публичные призывы к переговорам, но такая тактика обречена на провал.

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