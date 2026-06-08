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Забота о себе
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05:02, 8 июня 2026Забота о себе

Мужчинам раскрыли «золотое правило» женского оргазма

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ангелина Прыткова заявила, что существует одно «золотое правило» женского оргазма. Его она раскрыла мужчинам в своем Telegram-канале.

«Дорогие мужчины, если девушка дала знак, что она скоро оргазмирует, ничего не меняйте: ни темп, ни характер движения», — призвала Прыткова. Кроме того, она развеяла популярный среди мужчин миф, будто женщины достигают кульминации исключительно во время вагинального секса.

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Специалистка пояснила, что пенис оказывает лишь дополнительное воздействие на половой нерв, а основной вклад вносит все же клиторальная стимуляция. Таким образом, довести женщину до оргазма можно как пальцами, так и языком, подчеркнула сексолог.

Ранее сексолог Бекки Крепсли-Фокс предупредила об опасности игр с электричеством во время секса. Одним из серьезных последствий такой практики она назвала нарушение сердечной деятельности.

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