Страдающего от секс-лунатизма мужчину заставили платить компенсацию изнасилованной женщине

Верховный суд в Канаде обязал мужчину выплатить крупную компенсацию женщине, которую он изнасиловал во сне. Об этом сообщает Global News.

Инцидент произошел в 2015 году. Жертва уснула в постели у Карла Антониуса — так зовут осужденного — после чего он вступил с ней в незащищенный половой контакт без ее согласия. Женщина обратилась в полицию. На допросах Антониус объяснял свое поведение сексомнией — разновидностью лунатизма, из-за которого человек может вступать в половые контакты, не просыпаясь. В 2020 году суд признал Антониуса виновным в сексуальном насилии и приговорил к двум годам лишения свободы. Однако он добился условно-досрочного освобождения, отсидев чуть больше семи месяцев.

В 2022 году пострадавшая подала гражданский иск. Антониус так и не ответил на иск. В результате в мае 2024 года женщина получила заочное решение в свою пользу.

Судья Уоррен Милман постановил выплатить ей 200 тысяч канадских долларов (примерно 13,7 миллиона рублей) в качестве компенсации морального вреда, а также чуть более 10 тысяч канадских долларов (около 685 тысяч рублей) на покрытие расходов и в счет будущего лечения.

На момент уголовного дела Антониус работал главой горнодобывающей компании Boreal Metals Corp. В ноябре 2019 года его уволили за сокрытие от совета директоров информации о судебных разбирательствах,

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина-лунатик избежала наказания за преступление, совершенное во сне. Женщина набросилась с ножом на мужа.