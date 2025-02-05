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21:00, 5 февраля 2025Из жизни

Спящая женщина-лунатик расправилась с мужем и избежала наказания

В Австралии женщина во сне зарезала мужа
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Sandra Sanders / Reuters

В Австралии женщина-лунатик избежала наказания за преступление, совершенное во сне. Об этом сообщает издание The Guardian.

В сентябре 2023 года 47-летняя Илькнур Чалышкан напала на 50-летнего мужа с ножом и расправилась с ним. Адвокаты женщины настаивали на ее невиновности, поскольку она страдает от парасомнии и могла совершить преступление во сне.

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В апреле 2024 года Чалышкан освободили под залог для участия в научном исследовании, связанном с парасомнией. В ноябре 2024 года результаты исследования были переданы в прокуратуру. На заседании суда 4 февраля 2025 года обвинители объявили о закрытии дела и снятии обвинений. Причина такого решения не уточнялась.

Ранее сообщалось о жителе Австралии, который из-за сексомнии занимался любовью с женой, не просыпаясь. Супруги привыкли к этой особенности своей половой жизни и научились получать от нее удовольствие.

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