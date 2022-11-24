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07:02, 24 ноября 2022Забота о себе

Из-за психической болезни мужчина стал заниматься сексом во сне

Австралийка призналась, что из-за сексомнии муж занимается с ней любовью, не просыпаясь

Фото: Gengwit Wattakawigran / shutterstock

Австралийка Рейчел призналась, что из-за так называемой сексомнии ее муж Ник стал заниматься с ней любовью, не просыпаясь. О мучающей его редкой психической болезни женщина рассказала в подкасте Body and Soul.

Сексомния — это редкое расстройство сна, которое заставляет мужчину инициировать секс или действия сексуального характера во сне. По словам Рейчел, такое случается как минимум раз в месяц последние несколько лет. Когда это произошло впервые, она была очень удивлена. «Я думала, он задремал, а он начал трогать меня. Я пыталась сказать ему что-то, спросить, в чем дело, ведь он явно продолжал спать и не отвечал. Но потом стало ясно, что он не понимает, что делает», — рассказала женщина.

При этом, подчеркнула Рейчел, супруги привыкли к этой особенности своей половой жизни и научились получать от нее удовольствие. «Если мы оба "за", кому от этого плохо?» — размышляет женщина, добавляя, что в шести из десяти раз такой секс получается удовлетворительным, а когда любовные игры становятся страстными, муж все-таки просыпается.

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Александра Лисица
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