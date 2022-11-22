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05:02, 22 ноября 2022Забота о себе

Порнозвезда дала совет разозлившей мужчину необычной секс-фантазией женщине

Порнозвезда предложила извиниться жене, попросившей мужа заняться с ней сексом в костюме

Фото: Eric Ward / Unsplash

Порнозвезда Джессика Стоя предложила жене, попросившей своего мужа заняться с ней сексом в строгом офисном костюме, извиниться перед ним. Разозлившей мужчину необычной фантазией женщине она дала совет в колонке «Как делать это», которую ведет для журнала Slate в качестве секс-коуча.

Женщина обратилась к Стое с жалобой на мужа, который устроился на новую работу и начал ходить в костюме. «Меня это очень заводит. Он даже надевал его во время секса, пока я не поделилась фантазией о том, чтобы Нейт притворился моим начальником и взял меня при сомнительных обстоятельствах — например, в качестве наказания за ошибку или с обещанием повышения», — рассказала о фантазии женщина, подписавшаяся псевдонимом «Отвергнутая».

По словам «Отвергнутой», муж был взбешен, отказался участвовать в ролевых играх о харассменте, обвинил ее в избыточном просмотре порно и заявил, что она заставляет его чувствовать себя «грязным». Он отказался снова надевать костюм во время интимных игр и не занимался любовью с женой после ссоры. Женщина спросила Стою, нормально ли, что ее упрекнули за любовь к порно, и есть ли способ вернуть сексуальный интерес мужа и продолжить интимные практики с переодеваниями.

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Порнозвезда обратила внимание автора письма на то, что она попыталась вовлечь мужа в дискомфортную для него ролевую игру, и он мог почувствовать себя сексуально объективируемым. «Он не назвал вас грязной, он сказал, что чувствует себя грязным в плохом смысле. Мы должны уважать желания и фантазии, свои и других, но нужно уважать и границы», — написала Стоя.

Говоря о возвращении к реализации фантазий в постели, порнозвезда попросила вспомнить, как оба партнера реагировали на подобные ситуации в прошлом. «Вспомните, как вы реагировали, когда Нейт отказывал вам? Принимали его границы без попыток уговорить? Если вы привыкли давить, или если он часто не заинтересован в реализации фантазий на определенную тему, вам пора извиниться», — заключила она.

Ранее сексолог Юлия Толмачева подсказала главный признак женского оргазма. По ее словам, оргазм у женщины можно определить по сокращению мышц тазового дна.

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Александра Лисица
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