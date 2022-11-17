Сексолог подсказала главный признак настоящего женского оргазма

Сексолог Толмачева: женский оргазм можно определить по сокращению мышц тазового дна

Оргазм у женщины можно определить по сокращению мышц тазового дна, рассказала сексолог Юлия Толмачева. Главный признак женского оргазма она подсказала в беседе с «Газетой.ру».

Толмачева посетовала, что не все мужчины знают признаки настоящего оргазма у женщин. Это сокращения мышц тазового дна, и чем их больше, тем ярче и сильнее оргазм, уточнила специалист. «Женщины не всегда могут сказать, а то и делают вид, что испытали неземное удовольствие. Есть мужья, которые на протяжении двадцати лет не замечают, что жена имитирует оргазм», — отметила врач, порекомендовав партнерам откровенно рассказывать друг другу о своих желаниях.

Она также указала на то, что большинство женщин чаще, быстрее и проще испытывают оргазм от стимуляции клитора. «Дело и в физиологических особенностях, и в импринтинге. Как правило, первый оргазм девушки получают именно при стимуляции клитора, поэтому в мозгу закрепляется связь "клитор — оргазм"», — объяснила сексолог.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева назвала причины, влияющие на интерес к интиму и ведущие к дисгармонии половых отношений. К временной несовместимости в сексе, уточнила она, приводят сильный стресс, беременность, маленькие дети и ряд других причин.