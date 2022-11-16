Названы главные причины несовместимости партнеров в сексе

Сексолог Путинцева: к временной несовместимости партнеров в сексе приводят стресс и дети

К временной несовместимости в сексе приводят сильный стресс, беременность, маленькие дети и ряд других причин, заявила психолог-сексолог Каролина Путинцева. Некоторые другие причины, влияющие на интерес к интиму и ведущие к дисгармонии половых отношений, она назвала в своем Telegram-канале.

Одной из причин сексуальной несовместимости Путинцева назвала несовпадение размеров половых органов. Из-за этого партнерам сложнее получать удовольствие во время близости и достигать оргазма. По ее словам, подобная проблема встречается относительно редко, и ее можно решить интимной гимнастикой, повышением тонуса мышц и чувствительности влагалища, а также при помощи секс-игрушек.

Привести к дисгармонии в интимной сфере способна и разная половая конституция партнеров, продолжила Путинцева. И чем эта разница больше, тем сложнее ее компенсировать. Изменить сексуальную конституцию человека нельзя, можно только найти альтернативные способы удовлетворить потребности каждого из супругов.

Еще одной причиной несовместимости могут стать разные предпочтения супругов. По словам психолога, если мужчине нравится пожестче, а женщине нет, ее невозможно заставить получать удовольствие от действий партнера в постели.

Кроме того, на взаимоотношениях супругов могут сказаться возрастные кризисы, болезни, рождение ребенка и период грудного вскармливания. Однако в данном случае изменения носят временный характер и при желании могут быть устранены.

Ранее сексолог Мадлен Манро развеяла популярные мифы об анальном сексе. В частности, она заявила, что оргазмы от этого вида интимной близости могут получать мужчины и женщины.