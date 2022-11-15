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07:15, 15 ноября 2022Забота о себе

Сексолог развеяла популярные мифы об анальном сексе

Сексолог Мадлен Манро рассказала, что женщины любят анальный секс не меньше вагинального

Фото: Shutterstock

Многие женщины любят анальный секс не меньше, чем вагинальный, рассказала сексолог Мадлен Манро. Популярные мифы об этом виде интимной близости она развеяла в издании Healthista.

Оргазмы от анального секса могут получать мужчины и женщины, пояснила Манро. «Я работала с женщинами, которым анальный секс доставлял больше удовольствия, чем вагинальное проникновение», — поделилась опытом она.

Также несостоятельным она назвала убеждение, что анальный секс всегда сопровождается болью. По ее словам, если секс доставляет дискомфорт, то нужно остановиться и проверить, нет ли в анусе геморроидальных узлов. Если ответ положительный, то следует сначала избавиться от проблем со здоровьем.

Вы можете забеременеть от анального проникновения, если занимаетесь анальным сексом без презерватива и сперма стекает вниз. Изредка она может попасть во влагалище, и есть риск возникновения незапланированной беременности

Мадлен Манросексолог

Манро посоветовала не делать клизмы перед анальным сексом, вопреки настоятельным советам интернет-экспертов. По ее словам, убеждение, что клизмы сделают процесс более гигиеничным, является ошибочным. Она предупредила, что вода лишь вызовет раздражение, и из-за этого выделится больше слизи. Сексолог посоветовала переосмыслить отношение к анальному сексу: например, вспомнить, что при вагинальном сексе также приходится соприкасаться с выделениями организма. «Вместо принудительного очищения кишечника лучше просто сходить в туалет и принять душ», — посоветовала эксперт.

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Если после интимной близости сразу же отправиться в ванную, то проблем со здоровьем не возникнет, продолжила Манро. Она отметила, что гигиену необходимо соблюдать после любого вида секса, чтобы предотвратить распространение микробов во влагалище и уретре.

Ранее Мадлен Манро рассказала об опасностях анального секса. Во время него можно легко заразиться инфекциями.

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Алиса Дмитриева
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