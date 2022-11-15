Сексолог развеяла популярные мифы об анальном сексе

Сексолог Мадлен Манро рассказала, что женщины любят анальный секс не меньше вагинального

Многие женщины любят анальный секс не меньше, чем вагинальный, рассказала сексолог Мадлен Манро. Популярные мифы об этом виде интимной близости она развеяла в издании Healthista.

Оргазмы от анального секса могут получать мужчины и женщины, пояснила Манро. «Я работала с женщинами, которым анальный секс доставлял больше удовольствия, чем вагинальное проникновение», — поделилась опытом она.

Также несостоятельным она назвала убеждение, что анальный секс всегда сопровождается болью. По ее словам, если секс доставляет дискомфорт, то нужно остановиться и проверить, нет ли в анусе геморроидальных узлов. Если ответ положительный, то следует сначала избавиться от проблем со здоровьем.

Вы можете забеременеть от анального проникновения, если занимаетесь анальным сексом без презерватива и сперма стекает вниз. Изредка она может попасть во влагалище, и есть риск возникновения незапланированной беременности Мадлен Манро сексолог

Манро посоветовала не делать клизмы перед анальным сексом, вопреки настоятельным советам интернет-экспертов. По ее словам, убеждение, что клизмы сделают процесс более гигиеничным, является ошибочным. Она предупредила, что вода лишь вызовет раздражение, и из-за этого выделится больше слизи. Сексолог посоветовала переосмыслить отношение к анальному сексу: например, вспомнить, что при вагинальном сексе также приходится соприкасаться с выделениями организма. «Вместо принудительного очищения кишечника лучше просто сходить в туалет и принять душ», — посоветовала эксперт.

Если после интимной близости сразу же отправиться в ванную, то проблем со здоровьем не возникнет, продолжила Манро. Она отметила, что гигиену необходимо соблюдать после любого вида секса, чтобы предотвратить распространение микробов во влагалище и уретре.

Ранее Мадлен Манро рассказала об опасностях анального секса. Во время него можно легко заразиться инфекциями.