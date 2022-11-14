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07:01, 14 ноября 2022Забота о себе

Сексолог предупредила об опасности анального секса

Сексолог Манро предупредила, что во время анального секса легко заразиться инфекциями

Фото: unsplash

Во время анального секса можно легко заразиться половыми инфекциями, предупредила сексолог Мадлен Манро. Об опасностях этого вида интимной близости она рассказала изданию Healthista.

«Анальным сексом можно заниматься как угодно часто и долго, если использовать презерватив», — заявила Манро. Тем же, кто ленится потратить несколько секунд на надевание средства защиты, стоит знать, к каким последствиям это может привести, предупредила она.

По словам специалистки, слизистая оболочка ануса тоньше, чем вагины. Из-за этого в ней чаще образуются микротрещины, через которые проникают инфекции.

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Манро напомнила, что во время полового акта нельзя пользоваться одни и тем же презервативом при переходе от анального секса к вагинальному, а в обратном порядке — можно. При неправильном порядке в вагину и мочеиспускательный канал мужчины могут попасть болезнетворные бактерии, в том числе кишечная палочка.

Тем, кто заботится о своем здоровье и благополучии партнерши, следует потратить немного времени на смену презерватива, подытожила сексолог.

Ранее врач Мелисса Кан назвала способы получить удовольствие от анального секса. Она посоветовала тщательно готовиться к интимной близости и использовать смазку.

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Алиса Дмитриева
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