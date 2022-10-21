Врач назвала способы получить удовольствие от анального секса

Врач Мелисса Кан посоветовала тщательно готовиться к анальному сексу и использовать смазку

Чтобы получить удовольствие от анального секса, к нему нужно тщательно готовиться, а во время самого процесса использовать смазку, посоветовала врач Мелисса Кан, специализирующаяся на подростковом сексуальном здоровье. Способы сделать анальный секс приятнее и безопаснее она назвала в статье на сайте The Conversation.

Мелисса Кан предупредила, что вагинальный и анальный секс с проникновением — это совершенно разные вещи, поскольку анальное отверстие контролируется сфинктером. Врач также напомнила, что для одних этот вид интимной близости может быть приемлем, для других — нет, кому-то он доставит удовольствие, а кому-то — боль.

Введение предмета в анальный канал может занять больше времени, так как принимающему человеку нужно сознательно расслабить сфинктер. Полезно начинать заниматься анальным сексом кончиком пальца, затем целым пальцем, а затем двумя или тремя, прежде чем даже попытаться ввести пенис внутрь Мелисса Кан врач, специалист по сексуальному здоровью

По мнению врача, в начале практики анального секса можно пользоваться маленькими секс-игрушками, например, анальными пробками.

Многие, по словам Кан, пытаются тщательно очистить кишечник перед сексом. Но можно этого и не делать, если человек опорожнил прямую кишку, сходив в туалет.

Одно из главных условия получения удовольствия от анального секса — это использование смазки, добавила Кан. Без нее кожа вокруг ануса и слизистая оболочка анального канала и прямой кишки могут быть повреждены.

По словам Кан, микротравмы и трещины в этом деликатном месте открывают дорогу ВИЧ и другим инфекциям, передающимся половым путем. Для защиты во время анального секса разумно использовать презервативы. Также после долгой практики анального секса у женщин может развиться недержание кала.

Залогом здоровой интимной жизни и крепких отношений является коммуникация между партнерами до, во время и после секса. Они должны обсуждать, чего каждый хочет, что нравится, а что нет, а также делиться ощущениями после секса Мелисса Кан врач, специалист по сексуальному здоровью

Ранее сексолог Ольга Багрий назвала мужчин, ревнующих партнерш к секс-игрушкам, неуверенными в своих силах. Она отметила, что многие не готовы делить избранниц даже с силиконовым вибратором.