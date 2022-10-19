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08:28, 19 октября 2022Забота о себе

Психолог назвала ревнующих к секс-игрушкам мужчин неуверенными в своих силах

Сексолог Багрий: многие мужчины не желают делить женщину даже с силиконовым вибратором

Фото: Unsplash

Ревновать партнерш к секс-игрушкам могут неуверенные в своих силах мужчины, считает психолог-сексолог Ольга Багрий. В беседе с «Лентой.ру» она назвала несколько причин этого феномена.

По словам Багрий, многие мужчины не желают делить партнершу даже с силиконовым вибратором. Одни просто не знакомы с устройствами такого рода, другие опасаются, что женщине понравится развлекаться с игрушкой больше, чем с ним.

Благодаря таким игрушкам женщина познает свое тело, открывает новые эрогенные зоны, становится более раскрепощенной в постели. И это все направлено на улучшение качества секса в паре, а не на его отмену

Ольга Багрийпсихолог-сексолог

Также, по мнению Багрий, мужчина может быть против секс-игрушек, поскольку сомневается в собственной секс-пригодности. Ревность означает, что он ценит ощущение собственной эксклюзивности, которая по какой-то причине не подтверждается.

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Собеседница «Ленты.ру» посоветовала донести до избранника, что он в любом случае «играет первую скрипку», а вибратор — это лишь дополнительная стимуляция. В крайнем случае, стоит сходить в секс-шоп вместе и выбрать новую игрушку, не похожую на мужской половой орган.

Сексолог напомнила, что ни один гаджет не заменит человеческие отношения, радость, которую дарит общение, и даже обычное тепло объятий. Привнести же в сексуальную жизнь пары разнообразие, новые ощущения и поднять уровень интереса друг другом на более высокий уровень он вполне способен.

Если вы столкнулись с ревностью партнера к гаджету из секс-шопа, не стоит делать вид, что ничего не происходит. Необходимо поговорить об этом и обсудить причины

Ольга Багрийпсихолог-сексолог

Багрий добавила, что мужчинам следует не беспокоиться о секс-игрушках, а обратить внимание на свое отношение к партнерше и постараться хотя бы иногда быть пунктуальнее, внимательнее и «пахнуть если не розовыми лепестками, то точно не потом или пивом».

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук рассказал об опасности порнофильмов. Он предупредил, что чрезмерное увлечение ими может вызвать сексуальную дисгармонию.

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Вера Владзиевская
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