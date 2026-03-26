Найдена главная причина коррозии китайских автомобилей

Глава GWM назвал коррозию китайских машин «вопросом совести» производителей

Мнение о склонности китайских машин к коррозии закрепилось в массовом сознании еще в нулевых. Сегодня такая проблема встречается значительно реже, но говорить о ее исчезновении не приходится. Глава концерна Great Wall Motor (GWM) Вэй Цзяньцзюнь прокомментировал ситуацию с ржавчиной и подчеркнул, что это «вопрос совести производителей». Об этом пишет портал «Китайские автомобили».

Он убежден, что коррозия не сводится исключительно к производственному браку. На процесс влияет все: от проектирования и конструкторских решений до выбора материалов. Но главным остается добросовестность самого производителя. Вэй Цзяньцзюнь подчеркнул, что лично следит за применением только проверенных технических решений.

Председатель концерна и раньше указывал на то, что качество китайских автомобилей страдает из-за ценовой войны. К негативным факторам он относил стремление компаний сокращать циклы разработки и ужимать себестоимость. При этом он отмечал, что GWM старается избегать участия в ценовом соперничестве. Приоритетом для производителя является не наращивание объемов сбыта, а сохранение уровня прибыли с каждой проданной единицы.

Эксперты отрасли в КНР связывают проблему коррозии с жестким контролем издержек и качеством применяемых материалов. На начальных этапах становления местного автопрома кузовные панели штамповали из необработанных стальных листов. Уделять внимание вопросам антикоррозийной защиты стали значительно позже.

В настоящее время в Китае набирает популярность инициатива о закреплении технологических требований к защите автомобилей от ржавчины в новом государственном стандарте. В случае его принятия предприятия будут вынуждены соответствовать регламенту в обязательном порядке.

