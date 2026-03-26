Названы проблемы кроссовера Omoda

Владельцы рассказали о недостатках Omoda C5, ставшего одним из бестселлеров в РФ

У дилеров уже появился обновленный кроссовер Omoda C5. Самое время узнать, какие проблемы «омодаводы» нашли в предыдущей версии. «Лента.ру» изучила комментарии владельцев на портале Auto.ru. Отметим, что с 2023 года Omoda C5 была среди бестселлеров рынка —за это время россияне приобрели около ста тысяч таких машин.

«Лично мне не хватает регулировок руля. Они есть, но в очень ограниченных диапазонах, приходится тянуться. Приборная панель в "классической" теме имеет слишком мелкие шрифты, поэтому скорость читается тяжело», — пишет Николай Шатун и тут же уточняет, что проблема решается сменой темы оформления экрана. По словам обладательницы кроссовера Марии, высота потолка может создать сложности с выбором удобного положения для пассажиров выше 175 сантиметров. Людям высокого роста придется найти для себя удобное положение.

«Аварийное удержание полосы — единственный минус в ассистенте. Постоянно нужно отключать после запуска, а то начинает за тебя "рулить"», — рекомендует пользователь с ником Синий минивэн. «Когда на тест-драйве при контроле полосы у меня в руках начал вибрировать руль (вибрирует он ощутимо вправо-влево), я от испуга чуть под фуру в соседнем ряду не влетел», — пишет Александр. Он признался, что рассматривал вариант отказа от покупки, но в итоге выбрал машину в средней комплектации. «Подвеска отвратительно настроена. Сделали бы подвеску хорошую, был бы супер-автомобиль», — считает Андрей.

Владелец с ником Синий пикап назвал автомобиль «сырым». Его отзыв оказался максимально развернутым. «Электронные ассистенты работают очень непредсказуемо, постоянно что-то пикает, предупреждает, но это только мешает, а не помогает. Особенно хочется отметить систему аварийного удержания в полосе, которую нужно отключать каждый раз при старте, когда много снега на дороге. Иначе будет выдергивать руль из-под рук, что может привезти к аварии. Парктроники работают, когда захотят. Если при парковке перед вами столбики, они этого не увидят. Полагаться на богатый набор электронных ассистентов нельзя, хотя они должны помогать», — пишет он.

Помимо претензий к работе электроники, водитель столкнулся с серией технических неисправностей. Так, на 1700 километрах перестал работать передний парктроник. Еще через 93 километра возник сбой в индикации уровня топлива — при полном баке компьютер показывал остаток хода в 100 километров. На 1900 километрах некорректно заработал датчик слепых зон. «При пробеге 2194 километров, когда привез авто со всеми этими проблемами в мастерскую, компьютер вообще перестал работать. После его перезапуска часть функций восстановилась, но появились новые проблемы: климат-контроль работает некорректно, задняя дверь багажника не всегда открывается», — подытожил Синий пикап.

Ранее владельцы кроссовера Geely Tugella рассказали о недостатках модели.