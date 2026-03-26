Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
05:15, 26 марта 2026АвтоЭксклюзив

Названы проблемы кроссовера Omoda

Владельцы рассказали о недостатках Omoda C5, ставшего одним из бестселлеров в РФ
Марина Аверкина

У дилеров уже появился обновленный кроссовер Omoda C5. Самое время узнать, какие проблемы «омодаводы» нашли в предыдущей версии. «Лента.ру» изучила комментарии владельцев на портале Auto.ru. Отметим, что с 2023 года Omoda C5 была среди бестселлеров рынка —за это время россияне приобрели около ста тысяч таких машин.

«Лично мне не хватает регулировок руля. Они есть, но в очень ограниченных диапазонах, приходится тянуться. Приборная панель в "классической" теме имеет слишком мелкие шрифты, поэтому скорость читается тяжело», — пишет Николай Шатун и тут же уточняет, что проблема решается сменой темы оформления экрана. По словам обладательницы кроссовера Марии, высота потолка может создать сложности с выбором удобного положения для пассажиров выше 175 сантиметров. Людям высокого роста придется найти для себя удобное положение.

«Аварийное удержание полосы — единственный минус в ассистенте. Постоянно нужно отключать после запуска, а то начинает за тебя "рулить"», — рекомендует пользователь с ником Синий минивэн. «Когда на тест-драйве при контроле полосы у меня в руках начал вибрировать руль (вибрирует он ощутимо вправо-влево), я от испуга чуть под фуру в соседнем ряду не влетел», — пишет Александр. Он признался, что рассматривал вариант отказа от покупки, но в итоге выбрал машину в средней комплектации. «Подвеска отвратительно настроена. Сделали бы подвеску хорошую, был бы супер-автомобиль», — считает Андрей.

Материалы по теме:
Народный кроссовер за три миллиона рублей. Чем радует и раздражает Solaris HC?
Народный кроссовер за три миллиона рублей.Чем радует и раздражает Solaris HC?
14 марта 2026
Новичок с амбициями. Каких сюрпризов стоит ждать от Changan CS35 Max: тест-драйв «Ленты.ру»
Новичок с амбициями.Каких сюрпризов стоит ждать от Changan CS35 Max: тест-драйв «Ленты.ру»
20 марта 2026
Новый лесник. Subaru Forester теперь стоит больше 7 миллионов рублей. Чем он может удивить за эти деньги: тест-драйв «Ленты.ру»
Новый лесник.Subaru Forester теперь стоит больше 7 миллионов рублей. Чем он может удивить за эти деньги: тест-драйв «Ленты.ру»
23 марта 2026

Владелец с ником Синий пикап назвал автомобиль «сырым». Его отзыв оказался максимально развернутым. «Электронные ассистенты работают очень непредсказуемо, постоянно что-то пикает, предупреждает, но это только мешает, а не помогает. Особенно хочется отметить систему аварийного удержания в полосе, которую нужно отключать каждый раз при старте, когда много снега на дороге. Иначе будет выдергивать руль из-под рук, что может привезти к аварии. Парктроники работают, когда захотят. Если при парковке перед вами столбики, они этого не увидят. Полагаться на богатый набор электронных ассистентов нельзя, хотя они должны помогать», — пишет он.

Помимо претензий к работе электроники, водитель столкнулся с серией технических неисправностей. Так, на 1700 километрах перестал работать передний парктроник. Еще через 93 километра возник сбой в индикации уровня топлива — при полном баке компьютер показывал остаток хода в 100 километров. На 1900 километрах некорректно заработал датчик слепых зон. «При пробеге 2194 километров, когда привез авто со всеми этими проблемами в мастерскую, компьютер вообще перестал работать. После его перезапуска часть функций восстановилась, но появились новые проблемы: климат-контроль работает некорректно, задняя дверь багажника не всегда открывается», — подытожил Синий пикап.

Ранее владельцы кроссовера Geely Tugella рассказали о недостатках модели.

    Последние новости

    Иран разрешил российским и китайским судам проходить через Ормузский пролив. Почему Тегеран сделал такое исключение?

    Россиян предупредили о рисках открытия шашлычного сезона в конце марта

    Стоимость ремонта квартиры в 2026 году подсчитали

    Жениха раздели догола и провели по улице через несколько часов после свадьбы

    Студентка впервые пришла в гости к новой подруге и опозорилась перед всей ее семьей

    Михалков раскрыл секрет съемок культовой советской комедии

    Владельца взорвавшейся российской шахты объявили в международный розыск

    В Госдуме напомнили о поддержке беженцев и утративших жилье россиян

    Тревел-блогеры описали курорт Азии фразой «русская резервация»

    Индия пошла на неожиданный шаг для закупки российской нефти

    Все новости
