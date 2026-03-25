Названы нестандартные проблемы кроссовера Geely

Владельцы Geely Tugella рассказали о недостатках модели

Geely свернул реализацию модели Tugella еще в сентябре 2024 года, но до января 2026 года россияне продолжали регистрировать новые кроссоверы. На вторичном рынке представлено достаточно вариантов, так что желающие без труда могут подобрать подходящий автомобиль. При этом не помешает учесть опыт владельцев модели, которые оставляли отзывы на портале Auto.ru. «Лента.ру» изучила их и выбрала самые нестандартные проблемы.

Стоит отметить, что обладатели Geely Tugella в большинстве своем довольны машиной. «Сложно к чему-то придраться, все на своих местах», — написал Player666. И подобных комментариев множество. Но пользователь по имени Роман все-таки нашел нюанс в своей машине. «Единственное, чего мне не хватает, так это дублирования нескольких функций механическими кнопками для быстрого доступа к обогреву рулевого колеса, сидений и лобовой проекции», — указал он.

«Садиться нужно очень точно, иначе будет давить боковая поддержка. Неудобно включать обогрев руля, нужно совершить ряд манипуляций с мультимедиа», — пишет Андрей Владимирович. «Фары хоть и диодные, но из прошлого века. Не видно ни черта!», — жалуется Ян.

«Так и не смог найти, в каком меню нужно настраивать подогрев руля. Одну зиму катался без подогрева, правда, поскольку установлен дистанционный запуск, проблема не особо чувствовалась, потому что садишься в уже теплую машину», — поделился владелец машины под ником TD. Но он тут же уточнил, что дилеры на плановом ТО исправили недочет обновлением программного обеспечения.

«Шумоизоляции на ней нет вообще. На летней резине еще пойдет, но зимой на шипах гул стоит такой, что закладывает уши после 100 километров в час, и это не преувеличение», — делится впечатлениями Vovka53. Обзорность он назвал «ужасной» — сложно маневрировать активнее. Отдельное замечание касалось боковых зеркал, для которых «приходится поворачивать голову, периферического зрения не хватает».

Ян рассказал о впечатлениях от эксплуатации на высоких скоростях и вне асфальта. На второй день после покупки он отправился из Москвы в Санкт-Петербург по трассе М-11. На скорости более 170 километров в час машина показалась ему неустойчивой, а проезд по неровностям привел к раскачиванию из стороны в сторону из-за мягкой подвески, указал автомобилист. «Но зато проезд по стыкам на ТТК или трамвайным путям не чувствуется совсем!», — отметил он.

