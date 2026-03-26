Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:14, 26 марта 2026Мир

Иранские ракеты смогли пробить израильскую оборону

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Иранские ракеты пробивают оборону Израиля. Об этом пишет The Washington Post.

В публикации говорится, что на фоне этого доверие к современным израильским системам противовоздушной обороны (ПВО) пошатнулось. Недавние удары со стороны Ирана обнажили уязвимость систем ПВО.

Газета пишет, что вновь начали звучать опасения, что военным, возможно, придется экономить дорогостоящие перехватчики для защиты важных целей. Издание отмечает, что спикер иранского парламента, немного преувеличивая, заявил, что неспособность Израиля перехватить ракеты в хорошо защищенном районе Димона стала поворотным моментом.

Ранее бывший генеральный директор Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Алекс Янгер заявил, что Иран, приняв ряд продуманных стратегических решений, имеет преимущество в военном конфликте с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Ушедший из России автобренд начал доставлять машины самолетами

    В Японии призвали направить корабли в Ормузский пролив

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

    В России отреагировали на разрешение Ирана прохода через Ормузский пролив

    Покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом

    Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

    Боец СВО рассказал о большом количестве пехоты и беспилотников ВСУ на одном из направлений

    Раскрыт гонорар россиянину за атаку дронами по военному аэродрому

    В Израиле сообщили об устранении командующего ВМС КСИР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok