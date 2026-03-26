Иранские ракеты смогли пробить израильскую оборону

Washington Post: Ракеты Ирана пробивают израильскую оборону

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Иранские ракеты пробивают оборону Израиля. Об этом пишет The Washington Post.

В публикации говорится, что на фоне этого доверие к современным израильским системам противовоздушной обороны (ПВО) пошатнулось. Недавние удары со стороны Ирана обнажили уязвимость систем ПВО.

Газета пишет, что вновь начали звучать опасения, что военным, возможно, придется экономить дорогостоящие перехватчики для защиты важных целей. Издание отмечает, что спикер иранского парламента, немного преувеличивая, заявил, что неспособность Израиля перехватить ракеты в хорошо защищенном районе Димона стала поворотным моментом.

Ранее бывший генеральный директор Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Алекс Янгер заявил, что Иран, приняв ряд продуманных стратегических решений, имеет преимущество в военном конфликте с США.