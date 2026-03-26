10:16, 26 марта 2026

В Европе признали преимущество Ирана в военном конфликте с США

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран, приняв ряд продуманных стратегических решений, имеет преимущество в военном конфликте с США. Об этом сообщил бывший генеральный директор Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Алекс Янгер в беседе с изданием The Economist.

«Факт в том, что США недооценили сложность задачи и, по моему мнению, примерно две недели назад они утратили инициативу в Иране», – заявил он.

Экс-глава MI6 отметил, что правительство Ирана оказалось более устойчивым, чем ожидалось. По мнению Янгера, Иран применяет тактику «горизонтальной эскалации», атакуя страны Персидского залива и тем самым оказывая давление на США.

Ранее стало известно, что более 60 процентов граждан США выступили против военных действий Вашингтона в отношении Ирана. Отмечается, что лишь 37 процентов американцев поддержали военную операцию США в Иране.

