09:24, 26 марта 2026Мир

Американцы выразили отношение к ударам по Ирану

Больше половины американцев выступают против ударов США по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Более 60 процентов граждан США выступили против военных действий Вашингтона в отношении Ирана. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра Pew Research Center.

Согласно опросу 61 процент американцев не поддерживают такие операции, причем 44 процента из них категорически против. Лишь 37 процентов респондентов одобрили применение силы против Тегерана.

Исследование показало, что 59 процентов опрошенных считают решение о военном ударе ошибочным. Почти половина участников опроса оценили ход американской операции негативно.

Опрос проводился 16-22 марта среди 3524 совершеннолетних американцев.

Ранее стало известно, что среди американских военных растут сомнения по поводу стратегии президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Источники HuffPost рассказали, что американские военные не хотят отдавать свои жизни за Израиль и «быть политическими пешками».

