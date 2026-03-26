Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:07, 26 марта 2026

Зеленский рассказал о просьбе США к Украине

Зеленский: США обратились к Украине по поводу баз на Ближнем Востоке
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США обратились к Украине по поводу защиты своих баз на территории стран Ближнего Востока. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

«С некоторыми мы уже работаем, и наши экспертные команды уже на месте: оценивают ситуацию, делятся бесценным опытом. (...) Сейчас мы говорим о будущих поставках некоторых вещей, которые есть у Украины», — заявил он.

Зеленский также отметил, что Украина хотела бы сотрудничать со странами Ближнего Востока по вопросу поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее газета Politico писала, что европейские лидеры боятся, что американский лидер Дональд Трамп откажется от поддержки Украины из-за войны с Ираном. Как сообщили источники издания, европейцы обеспокоены тем, что конфликт на Ближнем Востоке истощает запасы ракет и средств противовоздушной обороны (ПВО), в которых «Киев нуждается».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok