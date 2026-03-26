Зеленский рассказал о просьбе США к Украине

Зеленский: США обратились к Украине по поводу баз на Ближнем Востоке

США обратились к Украине по поводу защиты своих баз на территории стран Ближнего Востока. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

«С некоторыми мы уже работаем, и наши экспертные команды уже на месте: оценивают ситуацию, делятся бесценным опытом. (...) Сейчас мы говорим о будущих поставках некоторых вещей, которые есть у Украины», — заявил он.

Зеленский также отметил, что Украина хотела бы сотрудничать со странами Ближнего Востока по вопросу поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее газета Politico писала, что европейские лидеры боятся, что американский лидер Дональд Трамп откажется от поддержки Украины из-за войны с Ираном. Как сообщили источники издания, европейцы обеспокоены тем, что конфликт на Ближнем Востоке истощает запасы ракет и средств противовоздушной обороны (ПВО), в которых «Киев нуждается».