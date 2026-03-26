11:15, 26 марта 2026Ценности

В ОАЭ предложили заменить термин «домохозяйка» на «формирователь поколений»
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

В ОАЭ нашли замену термину «домохозяйка» для женщин. Об этом сообщает издание Gulf Today.

Принц Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в честь Дня матери предложил заменить термин «домохозяйка» на «формирователь поколений». Новый термин будет отображаться на удостоверениях личности Emirates ID и других официальных правительственных документах. Кроме того, упомянутый термин теперь предназначен для использования в социальных программах и общественном дискурсе.

Цель такой инициативы — признать глубокую и часто недооцененную роль матерей в формировании семей, сообществ и общества в целом. Новый термин переосмысливает материнство как активный вклад в строительство нации, а не как пассивную домашнюю роль.

Ранее тревел-блогерша описала поход в дубайский ресторан словами «добавки по цене золота».

    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Турист с окровавленной головой прошелся по «кварталу красных фонарей» и попал на видео

    Готовивший атаку на военный аэродром в России сделал заявление на видео

    Ушедший из России бренд начал доставлять машины самолетами

    В Японии призвали направить корабли в Ормузский пролив

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

    В России отреагировали на открытие Ираном прохода через Ормузский пролив

    Покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом

    Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

    Боец СВО рассказал о большом количестве пехоты и беспилотников ВСУ на одном из направлений

    Все новости
