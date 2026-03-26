В ОАЭ предложили заменить термин «домохозяйка» на «формирователь поколений»

В ОАЭ нашли замену термину «домохозяйка» для женщин. Об этом сообщает издание Gulf Today.

Принц Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в честь Дня матери предложил заменить термин «домохозяйка» на «формирователь поколений». Новый термин будет отображаться на удостоверениях личности Emirates ID и других официальных правительственных документах. Кроме того, упомянутый термин теперь предназначен для использования в социальных программах и общественном дискурсе.

Цель такой инициативы — признать глубокую и часто недооцененную роль матерей в формировании семей, сообществ и общества в целом. Новый термин переосмысливает материнство как активный вклад в строительство нации, а не как пассивную домашнюю роль.

Ранее тревел-блогерша описала поход в дубайский ресторан словами «добавки по цене золота».