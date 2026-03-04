Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:32, 4 марта 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала поход в дубайский ресторан словами «добавки по цене золота»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Oleksii Halutva / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в дубайском ресторане и описала свой поход словами «добавки по цене золота». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, лишние позиции попадают в чек ресторанов ОАЭ регулярно. Официанты могут добавить ингредиенты случайно или забыть убрать отмененные блюда. Поэтому опытная туристка советует соотечественникам проверять счет перед оплатой. «Рестораны хотят зарабатывать. Я хочу получать удовольствие и понимать, за что плачу. Эти цели вполне совместимы, если знаешь правила игры», — объяснила Лисейкина.

Материалы по теме:
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022
Неполный счет за плотный ужин. Можно ли экономить и есть в ресторанах
Неполный счет за плотный ужин.Можно ли экономить и есть в ресторанах
8 сентября 2022

Согласно ее подсчетам несколько ягод, добавленных к основному блюду, могут обойтись путешественникам в 300 — 500 рублей. Также женщина рекомендует всегда уточнять цену напитка или блюда заранее. «Мы сидели в ресторане в Дубае, уже сделали заказ, через пять минут официант подошел отдельно: "Принести вам воды?". Жара. Я говорю: "Да, конечно". Он принес несколько бутылок. В счете каждая оказалась по 900 рублей», — добавила россиянка.

При этом туристка подчеркнула, что максимальная наценка в зарубежных заведениях приходится на напитки. Так, бутылка вина в ресторане может продаваться с накруткой до 300 процентов, кофе — до 400 процентов, а вода еще дороже. «Это не значит, что надо есть всухомятку. Но имеет смысл хотя бы выбрать то, что не сможешь приготовить дома», — отметила женщина.

Ранее российская тревел-блогерша описала уклад жизни в Германии словами «договориться сложнее». Россиянка объяснила, что в европейской стране любые действия регламентируются правилами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

    Владелец крупнейшей сети стриптиз-клубов пожаловался на обнищавших клиентов

    В Британии назвали два варианта завершения иранского конфликта

    Странная ниша в стене старого дома поставила в тупик пользователей сети

    Над российским городом прогремела вторая волна взрывов

    США заявили об уничтожении сотен пусковых установок Ирана

    В Иране обвинили США в попытке разжечь религиозную ненависть

    Тревел-блогерша описала поход в дубайский ресторан словами «добавки по цене золота»

    Американское командование назвало новое число ударов по Ирану

    ВСУ атаковали Донецк новым видом американского БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok