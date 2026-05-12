Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:16, 12 мая 2026Россия

Мирошник высказался о ситуации с Ермаком на Украине

Мирошник: Ситуация с Ермаком стала итогом игнорирования Зеленским сигналов США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Handout / Ukrainian Presidential / Globallookpress.com

Ситуация с предъявлением обвинений экс-главе офиса украинского президента Андрею Ермаку стала итогом игнорирования лидером страны Владимиром Зеленским сигналов из США, пишет посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодняшнее событие — это результат попыток Зеленского проигнорировать предыдущие две серии коррупционного скандала "Миндичгейт"», — объяснил он.

Дипломат подчеркнул: те, кто стоят за антикоррупционными органами, имеют непосредственное отношение к США.

Ранее стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения Ермаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву. Как изменились отношения России и США?

    У российского мэра на выходе из СИЗО принудительно взяли образцы волос и слюны

    Мирошник высказался о ситуации с Ермаком на Украине

    Иноагент призвала Армению посмотреть на Украину и увидеть свои печальные перспективы в ЕС

    Женщина пять раз вышла замуж за одного мужчину и пришла к неожиданному выводу

    На Сахалине туристы подали сигнал бедствия

    Мужчина стал жертвой начатого почти 25 лет назад розыгрыша своего отца

    На стадионе «Динамо» объявили эвакуацию после матча с «Краснодаром»

    Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

    Норвежский профессор призвал уволить главу евродипломатии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok